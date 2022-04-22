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«Письмо солдату»: какие послания школьники Белгородской области отправляют участникам спецоперации

06:59 22.04.2022
В письмах и рисунках можно увидеть сердца с триколором, и георгиевские ленты с красными звездами. Детским неровным почерком создаются самые искренние пожелания нашим воинам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По всей России проходит акция «Письмо солдату». Школьники отправляют участникам спецоперации по защите ДНР и ЛНР послания со словами поддержки. Некоторые пишут целые сочинения о том, как восхищаются их подвигами. Первоклассники отправляют рисунки.

Корреспондент «Звезды» пообщался со школьниками из Белгородской области и узнал что, чувствуют российские военные на передовой, получая такие письма.

Скрип цветных карандашей повсюду разбавляет столь редкую тишину в классе - с таким усердием 1 «Б» класс пишет письма российским солдатам. Здесь тебе и сердца с триколором и Георгиевские ленты с красными звездами. Детским неровным почерком самые искренние пожелания нашим воинам. Семилетний Даня к своему рисунку написал целое обращение.

«Дорогой солдат. Пишет тебе ученик 1 Б класса. Мое послание тебе это благодарность за то, что ты защищаешь нас от врагов, чтобы я мог спокойно спать и ходить в школу», - говорится в одном из посланий.

Послание первоклассника из города Новый Оскол Белгородской области досталось командиру взвода военной полиции. Максим сейчас несет боевое дежурство на одном из блок-постов.

«Дорогой Данила! Благодарю тебя за теплые слова. Ваши письма доходят, и мы их получаем даже, несмотря на то, какие условия нас окружают. Спасибо», - написал он школьнику.

Всероссийскую акцию «Письмо солдату» поддержала вся Новоосколькая школа номер 1. Ученики старших классов, конечно, обошлись без рисунков. Свою поддержку участникам специальной военной операции выразили словами.

«Самое главное, чтобы они вернулись домой. Чтобы у них все было хорошо, здоровы, целы...Каждый раз, когда я вижу колонны русских военных, пролетающие вертолеты и самолеты, я очень переживаю за наших солдат, ведь понимаю, что они рискуют своей жизнью», - сказал ученик 11 класс Егор.

Яна командир школьного отряда Юнармии «Крепость». Говорит, что готова писать на передовую еще и еще.

«Им тоже очень сложно. Им не хватает нашей поддержки. И когда они прочитают наши письма, они почувствуют поддержку...Им тоже очень сложно. Им не хватает нашей поддержки. И когда они прочитают наши письма, они почувствуют поддержку», - отметила ученица новооскольской школы Яна.

Письмо-треугольник с символами Z и V прямо на огневую позиции доставили пулеметчику Дмитрию.

«Спасибо, Яна, что нас поддерживаешь. Мы со своей стороны вас не подведем. Я его при вас положу в карман и привезу домой, покажу своим родным...Никуда не денется», - поблагодарил военнослужащий ВС РФ школьницу.

Все послания такой военно-полевой почты обязательно найдут своего адресата - на блок-постах, в блиндажах, окопах и по всей передовой.

Материал подготовили Роман Закурдаев и Николай Баранов.

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