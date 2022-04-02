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Эксперт заявил, что сырье и реактивы для офисной бумаги и тетрапака в РФ могут быть замещены за полгода

Марина Крижановская
06:59 02.04.2022
Он отметил, что сегодня производство упаковки смещается в сторону экспериментов с более экологичными биоразлагаемыми материалами, и по этой причине у российских производителей есть шанс расширить свою нишу.
Эксперт заявил, что сырье и реактивы для офисной бумаги и тетрапака в РФ могут быть замещены за полгода
© Фото: pixabay.com
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Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный заявил, что в течение трех-шести месяцев в России может быть замещен импорт сырья для производства офисной бумаги и тетрапака.

Он сообщил, что наладить производство перекиси водорода не составит труда. Данный компонент используется в качестве отбеливателя офисной бумаги.

«Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы - это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет», - заявил Чарный РИА Новости.

Полное импортозамещение компонентов для офисной бумаги и создание аналогичной «тетрапаку» упаковки может произойти в течение  трех-шести месяцев, как полагает эксперт.

«Что касается упаковки типа "тетрапак" - это сэндвич из картона, алюминия и полимеров», - отметил Михаил Чарный.

Эксперт рабочей группы НТИ обратил внимание, что на сегодняшний день производство упаковки смещается в сторону экспериментов с более экологичными биоразлагаемыми материалами. И в связи с этим у российских производителей есть шанс расширить свою нишу.

«В России уже есть варианты современной упаковки, которые, хотя и не в полной мере, заменяют "тетрапак". Но картонных производств, которые могли бы поставлять аналогичный материал, в нашей стране достаточно», - подытожил эксперт Михаил Чарный.

Накануне Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой отказаться от бумажных чеков в магазинах. Так, по запросу покупателя ему может быть выдан напечатанный на бумаге чек. Сообщается, что поводом для инициативы послужило повышение стоимости кассовых лент.

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