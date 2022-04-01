Минпромторг инициировал отказ от использования бумажных чеков в магазинах

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Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой отказаться от бумажных чеков в магазинах. Так, по запросу покупателя ему может быть выдан напечатанный на бумаге чек. Во всех остальных случаях их печатать не стоит.

Информация по данной инициативе содержится в попавшем в распоряжении СМИ письме заместителя министра Владимира Евтухова. Подлинность письма подтвердили в министерстве.

Сообщается, что поводом для инициативы послужило повышение стоимости кассовых лент. По этой причине, по подсчетам Минпромторга, издержки розничной торговли могут вырасти на 30 миллиардов рублей в год. Однако, утверждается, что сейчас дефицита кассовых лент в стране пока нет.

Ранее приводилась информация, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила организовать проверку обоснованности роста цен на бумагу.

В антимонопольном ведомстве обратили внимание, что данная проверка была организована после того, как стал наблюдаться рост обращений от потребителей, недовольных сложившейся ситуацией.