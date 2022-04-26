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Не так давно на территории Польши был снесен памятник советским воинам. Такое решение, как рассказал в интервью «Звезде» руководитель Содружества «KURSK» Ежи Тыц, власти страны приняли несмотря на то, что монумент был посвящен солдатам, благодаря которым земли, на которых он стоит, вернулись к Польше после Второй Мировой войны.

В 2014 году организация «KURSK» обратилась к местным властям за разрешением восстановить памятник. В то время уже начались события на Майдане, из-за чего оформить все было непросто, но, несмотря ни на что, активисты преуспели.

«Мы несколько лет за памятником ухаживали, так как его как минимум два раза хотели уничтожить вандалы... Этот бой за памятник продолжался до... 22 года. Сейчас, когда начались опять события на Украине, пошла очередная война по сносу памятников, даже кладбищ - отдельных могил в Польше. Увы, и этот памятник тоже стал жертвой польского правительства», - отметил Тыц.

По словам эксперта, мемориал был уничтожен руками молодого управленца, который только что занял пост и активно работал над набором баллов для своей карьеры. Однако члены сообщества не желали сдаваться и вновь выступили с обращением к властям, чтобы восстановить уже пострадавший памятник, который успели облить красной краской вандалы.

«Это, по сути, наш памятник, мы за этим памятником ухаживаем, не вы. Тогда дайте разрешением, мы памятник восстановим, мы уберем эту краску... Но это еще не все. Наши специалисты по архивным работам проверили тщательно, как шли бои в этом районе в 1945 году, сколько бойцов было там захоронено, сколько их подняли в процессе эксгумации и что оказалось... Было захоронено больше 200 солдат Красной армии, а после войны подняли и достали оттуда только 71 человека... Конечно, возникает вопрос, где остальные солдаты», - указал лидер содружества.

Ответ, по его мнению, может быть только один - тела военных остались под памятником или где-то поблизости. Подтверждают это даже очевидцы. Так, женщина, которая была свидетельницей эксгумации, сказала, что как минимум одну девушку из земли так и не вытащили из-за начавшегося завала.

«Как минимум одна девушка в районе памятника осталась... Мы обратились в письме к мэру года Забудка, который держит контроль над памятником: давайте, если будут какие-то требование сносить памятник со стороны Варшавы, вы скажите, памятник сносить нельзя, пока мы не проведем работы по поиску остальных солдат. Но в ответ памятник был снесен... Вот так сейчас работает польская власть. Им наплевать на то, что говорит народ. Это русский памятник и его нужно убрать, и все - вот так это было», - обозначил Тыц.

Руководитель общества заверил, что просто так произошедшее они не оставят и будут обращаться в различные инстанции, чтобы привлечь к ответственности причастных к сносу людей. Как он объяснил, в польском законодательстве описаны процедуры, которые следует провести, когда есть подозрения, что в земле находятся останки солдат: не важно русские, польские или даже немецкие.

«У нас существуют законы, но они ведут себя сейчас, как будто законы им не писаны. Ну, посмотрим. Мы будем требовать сначала провести исследование на территории этого населенного пункта, он небольшой. Конечно, будут найдены останки. Затем поднять имена солдат, перезахоронить на ближайшем кладбище и, конечно, на этом месте установить опять памятник солдатам освободителям. Мы всегда так работаем, но добиться успеха сейчас будет очень-очень сложно», - заметил Тыц.

Ранее сообщалось, что в Польше снесли памятник воинам-красноармейцам в селе Гарнкарско. Стелу уничтожили при помощи ковша экскаватора под закадровые хлопки и одобрительные возгласы.