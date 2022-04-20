В Польше разрушили монумент героям-красноармейцам

© Видео: Twitter, WrocF © Фото: Twitter, WrocF

В Польше снесли памятник воинам-красноармейцам в селе Гарнкарско. Ранее монумент уже подвергался атакам вандалов, которые обливали его красной краской. Стелу снесли при помощи ковша экскаватора. Все происходящее снимали на видео, за кадром слышны хлопки и одобрительные возгласы.

Надругательства над символами героизма Красной Армии в годы Второй мировой войны стали для европейских стран нормой. Накануне в Австрии неизвестные разукрасили оскорбительными граффити входную группу православного храма в городе Лаа-ан-дер-Тая. На прилегающей к нему территории находится воинское захоронение. Несколькими днями ранее вандалы облили краской монумент в берлинском Трептов-парке.

Во всех подобных случаях российские дипломаты выражают решительные протесты и призывают местные власти положить конец проявлениям русофобии и в кратчайшие сроки найти и наказать виновников подобных деяний.