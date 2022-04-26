МО: российские ПВО сбили украинские беспилотники в районах шести населенных пунктов

Вместе с тем в ведомстве отметили, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 589 беспилотников ВСУ.

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Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников украинской армии в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина. Вместе с тем Конашенков назвал потери ВСУ в технике с начала проведения спецоперации.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель МО РФ на брифинге.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики теробороны в Николаеве подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами среди мирного населения.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.