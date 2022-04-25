Минобороны РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуированы 9 285 человек

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ эвакуированы 9 285 человек, 733 из которых - дети. При этом с начала спецоперации по защите Донбасса эвакуировано 975 234, включая 178 091 ребенка.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 127 486 единиц личного автомобильного транспорта, за сутки - 1 215», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее эвакуированные мариупольцы рассказали о жизни в подвалах у комбината «Азовсталь». Около месяца им приходилось жить в постоянном страхе, и сейчас они только пытаются выйти из шокового состояния. Людей, прячущихся в подвалах, с огромным трудом находят российские военнослужащие. Боевики же продолжают терроризировать мирных граждан.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.