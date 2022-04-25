МО РФ: в Николаевской области боевики заминировали дороги и обочины вблизи Капустино, Суворовки и Антоновки

В военном ведомстве отметили, что боевики проводят эту провокацию для запугивания граждан, которые хотят эвакуироваться в Россию.

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В Николаевской области боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины в районах населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка. Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев, данная провокация проводится для запугивания мирных граждан, которые предпринимают попытки эвакуироваться на территорию РФ.

«В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что боевики националистических формирований Украины заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области. По его словам, если взрыв произошел бы, в зоне затопления оказались бы более десяти населенных пунктов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.