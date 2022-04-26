В стране и мире В стране и мире Гуманитарная катастрофа на Украине ТЕГИ

Путин: генсека ООН ввели в заблуждение по гумкоридорам на Украине

Елизавета Потейчук
20:32 26.04.2022
По словам российского лидера, на данный момент ситуация в Мариуполе сложная, но боевые действия там не ведутся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах, так как на самом деле они работают. При содействии РФ, говорит президент, из Мариуполя удалось эвакуировать около 140 тысяч человек. Путин также указал на то, что сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но боевые действия в городе прекращены.

«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и все», - сказал глава государства на встрече с генсеком ООН.

Напомним, Антониу Гутерреш заявил, что на Украине не решается ситуация с созданием гуманитарных коридоров. В связи с этим генсек предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина для решения данной проблемы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:55 В стране и мире
Британия анонсировала отправку Украине ракет класса Brimstone
22:22 В стране и мире
Видео
Жители ульяновского поселка создали мемориал в честь погибших после стрельбы в детсаду
20:54 Армия
МО РФ: в Лимане националисты разместили тяжелое вооружение в доме престарелых
19:50 В стране и мире
Видео
Путин: РФ была вынуждена признать ДНР и ЛНР для прекращения геноцида в Донбассе
19:36 Армия
Видео
МО: высокоточными ракетами ВКС РФ поражены 32 военных объекта Украины в течение дня
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры уничтожения складов вооружения и техники ВСУ
Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»
Разработчик рассказал о доступных для «Сармата» траекториях удара
Видео
ФСБ показала кадры задержания неонацистов, готовивших убийство Соловьева
Видео
Ракета Судного дня: эксперт объяснил, чем уникальна МБР «Сармат»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.