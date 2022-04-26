Путин: генсека ООН ввели в заблуждение по гумкоридорам на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах, так как на самом деле они работают. При содействии РФ, говорит президент, из Мариуполя удалось эвакуировать около 140 тысяч человек. Путин также указал на то, что сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но боевые действия в городе прекращены.

«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и все», - сказал глава государства на встрече с генсеком ООН.

Напомним, Антониу Гутерреш заявил, что на Украине не решается ситуация с созданием гуманитарных коридоров. В связи с этим генсек предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина для решения данной проблемы.