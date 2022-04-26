Патрушев заявил, что развал образования в РФ для Запада такая же задача, как приближение НАТО к России

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Развал образования в Российской Федерации для Запада такая же стратегическая задача, как приближение Североатлантического альянса к границам России. Об этом в интервью заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения, - это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам», - заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза России раскритиковал «прогрессивные» модели обучения в Соединенных Штатах, а также добавил, что самой передовой и прогрессивной в мире была советская школа образования, и движение вперед нужно осуществлять с учетом этого.

Ранее Николай Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада и Киева. По словам российского политика, народы, проживающие в настоящее время на Украине объединены лишь страхом перед преступлениями националистических батальонов.