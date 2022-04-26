Пушилин высказал уверенность, что войска ЛНР и ДНР встретятся «в одном окопе»

Глава ДНР отметил, что на данный момент пока что между подразделениями Луганской и Донецкой республик точек соприкосновения нет. Но при этом командиры разного уровня общаются между собой, переживают, где-то стараются оказать поддержку, пока что дистанционно.

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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде» о взаимодействии между войсками республик Донбасса в ходе спецоперации.

«Для нас это не первая совместная операция. Первая совместная и очень серьезная операция была по освобождению города Дебальцево. Тогда и подразделения ДНР, и ЛНР совместными действиями, усилиями с превосходящими силами противника смогли справиться», - заметил Пушилин.

По его словам, этот успех был обеспечен в том числе и пониманием, что речь шла о собственной земле и собственных людях, что обеспечивало нужную мотивацию войск.

Глава ДНР отметил, что на данный момент пока что между подразделениями Луганской и Донецкой республик точек соприкосновения нет. Но при этом командиры разного уровня общаются между собой, переживают, где-то стараются оказать поддержку, пока что дистанционно.

«Но по мере продолжения освободительной операции на Донбассе наши подразделения еще и пересекутся в одном окопе, уверен в этом», - подчеркнул Пушилин.

Также Денис Пушилин заявил, что мобилизованные граждане ДНР быстро обучились боевым навыкам на фронте.