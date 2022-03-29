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Секретарь Совбеза РФ заявил, что важно вернуть Украине подлинное народовластие

Марина Крижановская
14:09 29.03.2022
Также Николай Патрушев сравнил царящий беспорядок и хаос на Украине с «авгиевыми конюшнями», которые сегодня разгребает Россия.
Секретарь Совбеза РФ заявил, что важно вернуть Украине подлинное народовластие
© Фото: Yuliia Ovsiannikova, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о важности возвращения Украине подлинного народовластия. Также он обратил внимание на необходимость освобождения украинцев «от угнетения со стороны настоящих зверей в человеческом обличье». Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье», - сообщил секретарь Совета безопасности РФ.

Также Николай Патрушев сравнил царящий беспорядок и хаос на Украине с «авгиевыми конюшнями», добавив, что они были созданы США и их сообщниками.

«Сегодня Россия на Украине разгребает авгиевы конюшни, которые были созданы США и их европейскими приспешниками», - сказал он.

В то же время Патрушев обратил внимание, что в течение восьми лет европейское сообщество закрывало глаза на действия киевских властей в отношении жителей Донбасса, на заявления Киева «о силовом захвате Крыма и Кубани». Он добавил, что, когда Россия решила прекратить эту войну, в Европе восстали ото сна.

«Европа закрывала глаза на заявления Киева о силовом захвате Крыма и Кубани, но проснулась, когда наше государство решило искоренить очаг неонацизма на славянской земле», - подытожил секретарь Совбеза России.

Немногим ранее Николай Патрушев назвал биологическую деятельность США продолжением традиций нацистской Германии. Он сказал, что Российская Федерация уже завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине и цивилизованный мир наконец увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми.

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