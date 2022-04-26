Пушилин заявил, что мобилизованные граждане ДНР быстро обучились боевым навыкам на фронте

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, многие мобилизованные граждане заслуживают уважения, часть из них будут заслуженно награждены, некоторые ни в чем не уступают регулярным подразделениям.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде» о навыках, приобретенных мобилизованными гражданами ДНР в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

«Безусловно, те наши мужчины, которые были мобилизованы, они многие получали основной опыт не столько уже на учениях, на сборах, а сколько во взаимодействии с регулярными подразделениями ДНР и ВС РФ», - заметил Пушилин.

При этом он добавил, что многие из мобилизованных заслуживают уважения за то, как быстро они обучились тем или иным навыкам и как применяют их наряду с регулярными подразделениями. А где-то, как подчеркнул глава ДНР, вообще ни в чем не уступают.

«Почему так происходит? У нас есть понимание, что нашу землю в первую очередь должны защищать мы сами. В первую очередь именно мы должны позаботиться о том будущем, которое просто должно стать возможным благодаря тому, что идет освободительная операция. Мы должны думать о внуках и детях, как будет жить Донбасс дальше», - отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР сказал, что в республике прекрасно осознают размеры и значение оказываемой очень серьезной помощи со стороны как Вооруженных сил РФ, так и России в целом. Но при этом он заявил, что рассчитывать в борьбе за свободу необходимо на собственные возможности - речь о сражении за Родину.

«Многие из мобилизованных будут награждены, часть уже подана в списки на награждение», - сообщил Пушилин.

Он подчеркнул, что все эти награды абсолютно заслуженны и вызывают уважение. Этими людьми, продолжил глава ДНР, будут гордиться их дети и внуки, они - настоящие защитники своей земли.

Также Пушилин предположил, что темпы спецоперации на Украине ускорятся.