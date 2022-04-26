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Пушилин заявил, что мобилизованные граждане ДНР быстро обучились боевым навыкам на фронте

Тимур Шерзад
15:38 26.04.2022
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, многие мобилизованные граждане заслуживают уважения, часть из них будут заслуженно награждены, некоторые ни в чем не уступают регулярным подразделениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде» о навыках, приобретенных мобилизованными гражданами ДНР в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 

«Безусловно, те наши мужчины, которые были мобилизованы, они многие получали основной опыт не столько уже на учениях, на сборах, а сколько во взаимодействии с регулярными подразделениями ДНР и ВС РФ», - заметил Пушилин.

При этом он добавил, что многие из мобилизованных заслуживают уважения за то, как быстро они обучились тем или иным навыкам и как применяют их наряду с регулярными подразделениями. А где-то, как подчеркнул глава ДНР, вообще ни в чем не уступают. 

«Почему так происходит? У нас есть понимание, что нашу землю в первую очередь должны защищать мы сами. В первую очередь именно мы должны позаботиться о том будущем, которое просто должно стать возможным благодаря тому, что идет освободительная операция. Мы должны думать о внуках и детях, как будет жить Донбасс дальше», - отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР сказал, что в республике прекрасно осознают размеры и значение оказываемой очень серьезной помощи со стороны как Вооруженных сил РФ, так и России в целом. Но при этом он заявил, что рассчитывать в борьбе за свободу необходимо на собственные возможности - речь о сражении за Родину. 

«Многие из мобилизованных будут награждены, часть уже подана в списки на награждение», - сообщил Пушилин. 

Он подчеркнул, что все эти награды абсолютно заслуженны и вызывают уважение. Этими людьми, продолжил глава ДНР, будут гордиться их дети и внуки, они - настоящие защитники своей земли. 

Также Пушилин предположил, что темпы спецоперации на Украине ускорятся.

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