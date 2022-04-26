«Интерфакс»: взрыв в Приднестровье осуществили лица, приехавшие с Украины

Сообщается, что злоумышленники выехали на территорию Украины тем же маршрутом после совершения преступления.

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Здание Министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Тирасполе было обстреляно неизвестными лицами, проникшими с территории Украины. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» источник в правительственных кругах Приднестровья.

«Данный террористический акт осуществили три неустановленных пока лица, которые проникли с территории Украины вне пунктов пропуска примерно в 17.15 понедельника», - сообщил собеседник агентства.

Как передает «Интерфакс», неизвестные заехали на территорию ПМР в районе населенного пункта Нововладимировка. Согласно данным источника, злоумышленники выехали на территорию Украины тем же маршрутом около 6 часов вечера.

Ранее в Приднестровье взорвалась вышка радиоцентра в районе поселка Маяк. Сообщалось, что прогремело всего два взрыва.

Также официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что новости, поступающие из Приднестровья, вызывают обеспокоенность. Согласно заявлению Пескова, в Кремле очень внимательно наблюдают за развитием событий в этом регионе.