Армия Ракетные войска и артиллерия выполнили 1 299 огневых задач в ходе спецоперации В Минобороны России уточнили, что среди уничтоженных целей числятся, кроме прочего, два украинских ЗРК С-300 и пусковая установка тактических ракет «Точка-У». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнили 1299 огневых задач в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов», - сказал он. Генерал-майор уточнил, что среди уничтоженных целей числятся, кроме прочего, два украинских ЗРК С-300 и пусковая установка тактических ракет «Точка-У». Ранее военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в одно из сел Луганской народной республики. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь в ответ на просьбу жителей луганского села. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика