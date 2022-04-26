Одна надежда на помощь: военные РФ доставили медикаменты в луганское село

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие Центрального военного округа доставили партию медикаментов в одно из сел Луганской народной республики. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь в ответ на просьбу жителей луганского села.

В населенный пункт длительное время не поставляются медикаменты. Военнослужащие привезли препараты различного назначения, в том числе жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные и обезболивающие, ранозаживляющие и другие средства.

В состав российской делегации вошел также военный врач медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа, который осмотрел пациентку, пострадавшую от ожогов, назначил лечение и передал лекарства для заживления ран.