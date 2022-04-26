Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Луганскую область
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Луганскую область. Об этом сообщает Минобороны России.
«В Луганскую область привезли именно те продукты, в которых больше всего нуждалось местное население. В перечень доставленных товаров вошли масло, крупы, муку, тушенку сахар, лук, сладости и питьевая вода. В данном районе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах», - говорится в сообщении от МО РФ.
Сообщается, что гуманитарная помощь была доставлена наиболее нуждающимся жителям на грузовых автомобилях в сопровождении военной полиции ВС России.
Российским военнослужащим активно помогают волонтеры из числа местных жителей в приеме и распределении гуманитарной помощи среди особо нуждающихся местных жителей. В первую помощь обеспечиваются семьи с детьми.
Сообщается, что в состав гуманитарных грузов входят продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
Местные жители поблагодарили военнослужащих ВС РФ за оказанную помощь.
Ранее оборонное ведомство России показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов