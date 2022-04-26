Армия Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Луганскую область Российским военнослужащим активно помогают волонтеры из числа местных жителей в приеме и распределении гуманитарной помощи среди особо нуждающихся местных жителей. В первую помощь обеспечиваются семьи с детьми. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Луганскую область. Об этом сообщает Минобороны России. «В Луганскую область привезли именно те продукты, в которых больше всего нуждалось местное население. В перечень доставленных товаров вошли масло, крупы, муку, тушенку сахар, лук, сладости и питьевая вода. В данном районе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах», - говорится в сообщении от МО РФ. Сообщается, что гуманитарная помощь была доставлена наиболее нуждающимся жителям на грузовых автомобилях в сопровождении военной полиции ВС России. Российским военнослужащим активно помогают волонтеры из числа местных жителей в приеме и распределении гуманитарной помощи среди особо нуждающихся местных жителей. В первую помощь обеспечиваются семьи с детьми. Сообщается, что в состав гуманитарных грузов входят продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Местные жители поблагодарили военнослужащих ВС РФ за оказанную помощь. Ранее оборонное ведомство России показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика