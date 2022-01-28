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Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе ПФР и ФСС

Анна Назайкина
18:35 28.01.2022
Уточняется, что права граждан при объединении фондов будут сохранены и гарантированы в полном объеме.
Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе ПФР и ФСС
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило провести объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России уже с 2023 года. Об этом сообщили в ведомстве.

«Минтруд России предложил… создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС… Создание Социального фонда России позволит повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан: все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены», - отметили в министерстве.

Было добавлено, что появление Социального фонда даст возможность обеспечить повышение единого стандарта сервиса.

«Создание Социального фонда России позволит… ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса», - уточняется в сообщении.

Как отмечается, если объединение фондов произойдет, права российских граждан сохранятся и будут гарантированы в полном объеме.

Ранее стало известно, что работодателям хотят предложить общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Утверждалось, что авторы идеи объединения фондов полагают, что при минимальном увеличении нагрузки на бизнес это даст возможность повысить размер нескольких соцвыплат для россиян.

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