Банк России установил новые правила расчета курсов валют
Банк России уменьшил временной интервал для расчета курса доллара США «для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск. Ранее период расчета составлял 10.00 - 16.30 мск», - сказано в сообщении.
Также отмечено, что для «повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю» время для расчета курсов этих валют устанавливается аналогичное - с 10.00 до 15.30 мск.
Ранее сообщалось, что Банк России разработал новый пакет поддерживающих мер для российского финансового сектора на фоне антироссийских действий недружественных государств.