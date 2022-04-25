Банк России установил новые правила расчета курсов валют

Банк России сократил на один час период для расчета курсов доллара США, евро и юаня по отношению к рублю с 16.30 до 15.30.

© Фото: курс рубля Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Банк России уменьшил временной интервал для расчета курса доллара США «для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск. Ранее период расчета составлял 10.00 - 16.30 мск», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что для «повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю» время для расчета курсов этих валют устанавливается аналогичное - с 10.00 до 15.30 мск.

Ранее сообщалось, что Банк России разработал новый пакет поддерживающих мер для российского финансового сектора на фоне антироссийских действий недружественных государств.