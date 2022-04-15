Банк России разработал дополнительные меры поддержки финсектора

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Банк России разработал новый пакет поддерживающих мер для российского финансового сектора на фоне антироссийских действий недружественных государств. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику», - отмечается в сообщении.

Из текста материала следует, что банкам разрешено до конца года отложить формирование резервов на возможные потери в отношении заблокированных из-за недружественных действий иностранных государств активов. Данная мера будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами Российской Федерации акций (долей) организаций у нерезидентов, при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», - сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые иностранные компании продали свой российский бизнес и в ряде случаев Правительственная комиссия может согласовать сделку по передаче этих предприятий новым собственникам, такая передача, по мнению заявителей, будет способствовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает долю юаня в валютных резервах, что является ответом на использование Вашингтоном доллара как финансового оружия.