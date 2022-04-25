РФ направила США ноту с требованием о прекращении поставок оружия на Украину

Антонов отметил, что американцы делают все, чтобы обострить ситуацию на Украине и не допустить укрепления позиций России.

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Москва обратилась к американскому правительству с требованием о прекращении «накачивания» ВСУ вооружением, подчеркнув неприемлемость такой политики, а также ее деструктивное влияние на дипломатический путь урегулирования конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«$800 млн, на такую... [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту? Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Посол отметил, что американские власти стараются не допустить того, чтобы Россия «твердо стояла на ногах», поэтому делают для этого все для обострения ситуации, сенаторы в Вашингтоне открыто заявляют, что задача - не допустить уважения интересов РФ в мире.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти ведут активные переговоры с США и другими западными странами о возможности использования замороженных Западом российских активов.