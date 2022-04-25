В ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставрополье
Злоумышленник задержан, у него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае.
По данным пресс-службы ФСБ, осуществить теракт планировал сторонник «Исламского государства»*. Злоумышленник задержан, у него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
На днях ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
* ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.