В стране и мире В ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставрополье Андрей Аркадьев Злоумышленник задержан, у него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. По данным пресс-службы ФСБ, осуществить теракт планировал сторонник «Исламского государства»*. Злоумышленник задержан, у него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. На днях ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. * ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика