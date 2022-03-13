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Врач объяснила, как питаться при высоком уровне стресса

Роман Захаров
05:16 13.03.2022
Специалист Оксана Драпкина также рассказала, как определить, что человек много ест не из-за голода, а из-за стресса.
Врач объяснила, как питаться при высоком уровне стресса
© Фото: Enotovyj, Pixabay
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При высоком уровне стресса необходимо соблюдать правильный режим питания. Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, в первую очередь нужно научиться различать физиологический и эмоциональный голод. Первый - развивается не сразу, а постепенно, может быть удовлетворен различными видами пищи и исчезает после насыщения.

«Второй спровоцирован стрессом (обидой, усталостью, гневом), возникает внезапно, нередко сразу после еды, вызывает специфический аппетит к определенной пище (вот именно эта бутылочка газировки или булочка с корицей). Голод не проходит при насыщении», - объяснила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Врач добавила, что в такие моменты нужно наблюдать за собой и, осознав, что вы едите не от голода, а из-за стресса, остановиться.

«Готовьте альтернативный список, что можно делать при стрессе: прогулка, фитнес, расслабляющая ванна, любимая книга или рукоделие, просто звонок другу. Необходимо формировать новый стереотип на стресс. Заботьтесь о себе», - порекомендовала Драпкина.

Специалист также рассказала, что негативного эффекта на обмен веществ почти не оказывают: творог жирностью не более 5% (50г), белок яйца, мясо птицы без видимого жира и кожи (50г), огурец/помидор/морковь/сельдерей.

«Но именно на углеводно-жировую пищу падает выбор в "трудные" минуты. Поэтому не удивляйтесь, если при попытке заесть стресс огурцом или творогом, вы отбросите его в сторону и обратитесь к сыру и шоколаду. Помощь в выявлении триггеров заедания и проработки данных ситуаций следует искать у клинического психолога (психотерапевта)», - подчеркнула терапевт.

В заключение она сообщила, что пищевые привычки включают в себя несколько сторон пищевого поведения, «а именно: что, в каком количестве и когда я ем». Оксана Драпкина уточнила, что ответы на такие вопросы можно получить у врача-диетолога, подобрав персональный рацион питания. В то же время медик обратила внимание, что не меньшую важность приобретает сторона пищевого поведения, которая скрывается за эмоциональным голодом, в связи с чем, в случае выявления такой проблемы, нужно обращаться к психологу.

Ранее врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян рассказала, какие продукты являются отличной альтернативой фастфуду.

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