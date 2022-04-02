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Вильфанд рассказал, когда на улицы Москвы придет весна

алиса краузова
05:25 02.04.2022
В Гидрометцентре объяснили, в какое время стоит ожидать наступление весны в столице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Нужно понимать, что в начале апреля рассчитывать на атмосферное тепло не стоит - только на душевное. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Звезде».

Специалист рассказал, что одну интересную вещь, связанную с приходом весны, заметили модельеры одежды. Согласно их наблюдениям, если температура днем держится на уровне  плюс 13-15 градусов, то человек сбрасывает верхнюю одежу: плащ, куртку. И это означает, что погоду уже воспринимают как весеннюю.

Естественно, возникает вопрос, когда же наступит это долгожданное весеннее время. Пока что погода не шепчет. Как отметил метеоролог, сейчас на улице холодно, снежно и дождливо.

«В понедельник ночью температура понизится до вполне зимних значений: до  минус 8-10 градусов, даже до минус 11. И ночь на вторник будет еще такая же: минус 5-7», - указал Вильфанд.

Однако начиная со среды-четверга начнет становиться теплее. До высоких значений столбики термометра пока не поднимутся, но температура повысится до уровня около и даже выше нормы. При этом стоит понимать, что считается нормой для этого времени.

«Норма сейчас для апреля дневная - 5-7 градусов. По расчетам, во второй половине недели температура будет от 7 до 10 градусов днем. Но, все-таки, это еще не то тепло, которое позволяет сбросить куртку или плащ», - подметил специалист.

Как указал Вильфанд, по долгосрочным прогнозам и по климатическим оценкам, температура приближается к 15 градусам во второй половине апреля.

«Когда улицы Москвы станут красивыми... тогда уже не нужно будет обращаться к метеорологам. Можно будет воочию видеть, что все - весна пришла», - заключил эксперт

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в мае в столице страны будет светить «опасное солнце». В это время уровень ультрафиолета значительно увеличится, в связи с чем нужно будет ограничивать нахождение по солнечными лучами.

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