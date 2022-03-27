Синоптик рассказал, когда в Москву придет «опасное» солнце

По словам специалиста, в мае не следует перебарщивать с пребыванием на солнце - не стоит выходить, когда солнце находится в зените.

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Синоптик Александр Шувалов в беседе со «Звездой» рассказал москвичам, в каком месяце солнце ежегодно начинает выделять опасный уровень ультрафиолета.

«Это явление ежегодное. Сочетание высоты солнца, свойств воздушным масс - вот эта совокупность влияющих факторов приводит к тому, что уровень ультрафиолета в мае начинает увеличиваться значительно. Это не что-то необычное», - сказал эксперт.

По словам Шувалова, в такое время не следует перебарщивать с пребыванием на солнце, если стоит антициклональная ясная погода стоит - не стоит выходить, когда солнце находится в зените.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что за последние 10-15 лет существенно увеличилась повторяемость сильных осадков. По словам метеоролога, существуют наблюдения, подтверждающие, что сильные порывы ветра и прочие погодные аномалии участились.

Также специалист добавил, что из-за нагрева солнцем стен высотных домов появляется дополнительная энергия в городских структурах, возникает турбулентность и так называемые взрывные конвективные процессы, которым способствуют многоэтажки.