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«Он умеет создавать клевые IT-проекты»: эксперт о решении Илона Маска купить Twitter

Елизавета Потейчук
23:07 25.04.2022
По словам специалиста, на кардинальные перемены в работе соцсети Twitter рассчитывать рано, так как власти США регулируют работу интернет-ресурсов в стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen Keystone Press Agency Globallookpress
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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков после того, как было объявлено о покупке социальной сети Twitter Илоном Маском, предположил, что политика самой площадки изменится, и на данный момент наибольший интерес представляет то, как новый владелец соцсети оценит блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

«Трамп же пошел делать свою площадку, но так или иначе он (Илон Маск - прим.ред.) же может разблокировать в теории аккаунт Трампа. Но просто Трамп может уже не захотеть возвращаться. Но в общем и целом это один из показателей того, насколько он был согласен с политикой предыдущих владельцев», - сказал специалист в беседе со «Звездой».

По словам Зыкова, американские социальные сети находятся в полном контакте и под полным контролем властей США, поэтому это определяет отношение интернет-площадок к политической жизни в стране.

«Так или иначе это очень интересно, потому что у Маска же есть клевые IT-проекты, например, PayPal, это система, которая работает до сих пор. То есть это говорит о том, что он умеет создавать клевые IT-проекты. Хочется верить, конечно, что политика Twitter изменится в лучшую сторону, что они начнут работать с разными странами мира, перестанут проводить ту политику, которую они вели в плане неудаления запрещенного контента», - отметил Зыков.

Руководитель Ассоциации также добавил, что все же на кардинальные перемены в работе соцсети Twitter рассчитывать рано, так как власти США регулируют работу интернет-ресурсов. И это чревато тем, что площадку могут обвинить, например, в связях с Россией, Трампом или же Китаем, считает эксперт.

«То есть его начнут обвинять в том, за что можно очень сильно потерпеть некие репутационные потери. Можно вспомнить, как Трампа обвиняли в связях с Россией. Поэтому это, конечно, будет очень интересно наблюдать, как он (Илон Маск - прим. ред.) будет наводить порядки на этой площадке», - резюмировал Зыков.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель выразил надежду, что в Twitter останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это «отражает свободу слова».

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