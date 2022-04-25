В стране и мире Лавров: РФ хочет, чтобы украинский народ сам решал, как ему жить дальше Марина Крижановская Говоря о возможности гипотетического мирного урегулирования, глава МИД России добавил, что такая возможность существует. © Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress Читайте нас на: Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что важным желанием России является самостоятельное решение украинского народа, как ему жить дальше. «Как мы с самого начала подчеркивали в заявлении, которое сделал В.В. Путин, объявляя о специальной операции, мы, прежде всего, хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», - заявил Лавров во время интервью на Первом канале. Говоря о возможности гипотетического примирения, глава МИД России добавил, что такая возможность существует. «Насчет связи ситуации "на земле" и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального (возможного при благоприятных обстоятельствах. - Прим. ред.) мирного урегулирования - такая связь существует», - подытожил Сергей Лавров. Также во время программы «Большая игра» российский министр назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. Он отметил, что в настоящее время риски в этой сфере довольно значительны, и было бы крайне нежелательно, чтобы их искусственно раздували заинтересованные стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика