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Лавров: РФ хочет, чтобы украинский народ сам решал, как ему жить дальше

Марина Крижановская
22:56 25.04.2022
Говоря о возможности гипотетического мирного урегулирования, глава МИД России добавил, что такая возможность существует.
Лавров: РФ хочет, чтобы украинский народ сам решал, как ему жить дальше
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что важным желанием России является самостоятельное решение украинского народа, как ему жить дальше.

«Как мы с самого начала подчеркивали в заявлении, которое сделал В.В. Путин, объявляя о специальной операции, мы, прежде всего, хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», - заявил Лавров во время интервью на Первом канале.

Говоря о возможности гипотетического примирения, глава МИД России добавил, что такая возможность существует.

«Насчет связи ситуации "на земле" и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального (возможного при благоприятных обстоятельствах. - Прим. ред.) мирного урегулирования - такая связь существует», - подытожил Сергей Лавров.

Также во время программы «Большая игра» российский министр назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. Он отметил, что в настоящее время риски в этой сфере довольно значительны, и было бы крайне нежелательно, чтобы их искусственно раздували заинтересованные стороны.

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