Путин присвоил имя Зиничева петербургскому университету МЧС

© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС. Об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая заслуги Героя Российской Федерации Е. Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и в целях увековечения его памяти, постановляю: присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" почетное наименование "имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева"», - говорится в указе.

Ранее российский президент подписал указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Согласно документу, координатором информсистемы будет Администрация президента РФ.

До этого Владимир Путин предложил в качестве стимулирования спроса на жилье снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Глава российского государства также добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца текущего года.