МО РФ: нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

Согласно заявлению МО РФ, в случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.

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Националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, в случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.

«После ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний. Текущее положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о 4 сбитых украинских беспилотниках ПВО России за день. Согласно заявлению Минобороны, украинские беспилотники сбиты в районе Изюма, Донецка и Харькова.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов