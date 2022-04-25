МО: ПВО РФ за день сбили 4 украинских БПЛА в районе Изюма, Донецка и Харькова

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны РФ РИА Новости

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за день сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве Российской Федерации заявили об одностороннем прекращении боевых действий у «Азовстали» ради выхода мирных жителей. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев добавил, что готовность украинской стороны к старту гуманитарной операции должна быть обозначена поднятием белых флагов или по всему периметру, или на отдельных направлениях комбината.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов