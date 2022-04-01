Армия МО РФ: националисты заминировали шлюзы сброса воды на гидроэлектростанции в Николаевской области Как сообщили в военном ведомстве, если взрыв произойдет, в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов. © Фото: Maca Vojtech Darvik CTK Globallookpress Читайте нас на: Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики националистических формирований Украины заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области. Неонацисты планируют взорвать данный объект, отметил он. «При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску», - подчеркнул начальник НЦУО РФ. Ранее Михаил Мизинцев сообщал, что украинская сторона всячески пытается уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море и при этом пытается обвинить в этом Россию. По словам генерал-полковника, в заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов». Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика