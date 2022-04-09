В стране и мире В Усинске полыхает торговый центр на первом этаже многоквартирного дома Вадим Синицын Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов дома. © Видео: Соня Первая, ВКонтакте © Фото: МЧС Республики Коми, ВКонтакте Читайте нас на: В Усинске в республике Коми загорелся торговый центр. ЧП произошло на улице Нефтяников, как сообщили в республиканском МЧС. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горит помещение торгового центра, расположенного на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов дома. Причины возникновения пожара неизвестны. В данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика