В России организовано серийное производство зенитной ракетной системы С-500

По словам гендиректора Концерна ВКО «Алмаз - Антей» Яна Новикова, боевые возможности С-500 существенно превосходят возможности ранее созданных зенитных ракетных систем и комплексов.

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В России организовано производство зенитной ракетной системы С-500. Об этом сообщил генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз - Антей» Ян Новиков.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», - заявил Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Яна Новикова, боевые возможности С-500 существенно превосходят возможности ранее созданных зенитных ракетных систем и комплексов.

Новиков отметил, что С-500 по силам стать основой системы воздушно-космической обороны России. Он заметил, что система поступит в войска в сроки, определенные государственным оборонным заказом.

Ранее сообщалось, что поставки систем С-500 в Южный военный округ распланированы до 2025 года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов