«Гнев и несогласие»: как французы реагируют на победу Макрона на выборах

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Во французском Лионе протестующие, недовольные результатом президентских выборов, атакуют здание муниципальной полиции, обстреливая его фейерверками. В это время в столице от пуль полицейских гибнут два человека. В разгар беспорядков они отказались по требованию правоохранителей выйти из автомобиля. Итоги выборов накалили обстановку во многих крупных городах.

Во втором туре действующий глава государства Эмануэлль Макрон все же не оставил шансов своей сопернице - лидеру ультраправых Марин Ле Пен. На Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни сторонники Макрона празднуют победу. Сам вновь избранный президент заверяет, что услышал и голоса тех, кто выступил против.

«Я понимаю многих соотечественников, голосовавших за ультраправых. Их гнев и несогласие, вызванные проблемами, не останутся без внимания. Теперь они станут моей ответственностью и ответственностью тех, кто меня окружает», - заявил Макрон.

В штабе Марин Ле Пен атмосфера менее радужная. Но лидер «Национального объединения» отмечает - это поражение еще не конец.

«Я нисколько не сожалею об итогах. Тысячу раз нас хоронили, и тысячу раз история доказывала, что неправы те, кто надеялись на наше исчезновение. В этом поражении я не могла не чувствовать форму надежды. Этот результат свидетельствует как для наших французских, так и для европейских лидеров о большом неповиновении со стороны французского народа по отношению к ним, и о большом желании перемен», - заявила кандидат.

Победу Макрона пророчили многие эксперты, но в этот раз нашлось немало и тех, кто предложенную действующим главой программу не поддержал и отдал свой голос «Национальному объединению». Пять лет назад в ходе такого же финала разрыв между Макроном и Ле Пен был больше вдвое.

«Победит все-таки Макрон. Но и у него будут проблемы даже в случае победы, ведь львиная доля избирателей будет голосовать не за него, а против Ле Пен - и ему придется с этим смириться. Если же Ле Пен все же победит, это коренным образом изменит не только Францию, но и Европейский союз и систему международных отношений - особенно с США. У нее не будет большинства в парламенте, протесты "Желтых жилетов" никуда не денутся», - считает аналитик Марк Лазар.

Именно «Желтые жилеты» – движение сформировавшееся в эпоху первого срока Макрона - уже накануне вышли на улицы Франции, чтобы выразить свое недовольство промежуточными результатами голосования. Несогласных с политикой действующего президента немало.

«Мы действительно разочарованы, потому что это доказывает: французы не поняли, что происходит в течение пяти лет. Они довольно быстро забыли, что произошло, например, кризис "желтых жилетов", кризис пандемии, заявления Макрона о ситуации на Украине. Жаль, что французы не извлекли урок», - заявили сторонники «жилетов».

По итогам обработки 100% бюллетеней у центриста Макрона 58,55% голосов, согласно явке за действующего президента проголосовало более 60% французских избирателей. Выборы показали: республика разделилась почти пополам. Социальная напряженность растет. И новый президентский срок, считают эксперты, не будет для Макрона легким. Свои приоритеты он уже расставил. Пообещал сделать Францию «великой экологической державой». А также уделить особое внимание равенству населения и независимости страны.