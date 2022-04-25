Момент взрыва в доме в Петербурге попал на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге в жилом доме в Невском районе произошел взрыв. В распоряжении телеканала «Звезда» оказались кадры, записанные в момент инцидента.

На видео слышен хлопок, после чего на землю осыпаются осколки стекла и части оконной конструкции. Как сообщает «Фонтанка», незадолго до взрыва в подъезд зашел человек в балаклаве. Предположительно он взорвал в здании фейерверк из-за бытового конфликта. О пострадавших не сообщается, однако на двух этажах выбило стекла, осколки которых повредили припаркованные рядом машины.

Ранее в подмосковном Ступино произошел взрыв газа. В Следственном комитете сообщили о шестерых погибших, трое из них дети. В ходе осмотра места происшествия криминалистами из-под завалов изъяты две газовые плиты с газовым оборудованием.