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Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 74% россиян ежедневно выходят в сеть. Об этом сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

По данным ВЦИОМ, в сентябре 2007 года доля россиян, пользующихся сетью Интернет, составляла 5%, за год этот показатель вырос на 10%. В течение следующих двух лет прирост составлял по 4% в год. Самый большой скачок зафиксирован в 2011-2012 годах - 8% за год. Далее ежегодный постепенный прирост постоянных посетителей сети среди россиян составлял от 2% до 5% вплоть до максимума в феврале 2022 года - 77%. В марте доля активных российских пользователей сети упала до 74% - показателя 2021 года, который стабильно фиксировался на протяжении первого квартала 2022 года за исключением февраля. На сегодняшний день доля активных пользователей среди россиян составляет 74%.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор назвал «Википедию» новым ресурсом для инфоатак на Россию из-за опубликованных на ней недостоверных статей о спецоперации ВС РФ на Украине.