Пролетая над кронами деревьев: как российские вертолеты прикрывают колонны с воздуха

Двигаться без сопровождения с воздуха опасно, существует риск нарваться на засаду. Доведя колонны до пункта, винтокрылые машины возвращаются обратно.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Многоцелевые вертолеты Ми-8 обеспечили прикрытие армейских колонн в районе специальной военной операции. Экипажи находятся в полной боевой готовности 24 часа в сутки. На задание отправился корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

В небе пара Ми-8 несется со скоростью более 200 километров в час. Для колонны свист лопастей воспринимается, как сигнал.

Двигаться без сопровождения с воздуха опасно, существует риск нарваться на засаду. Доведя колонны до пункта, винтокрылые машины возвращаются обратно. Командир одного из вертолетов Иван, рассказал, что из всех примет летчиков, главная для него написать жене – «Люблю тебя».

«Если будет явная подготовка к нападению, мы незамедлительно давим эту огневую точку. Во-вторых, это моральная поддержка состава, который движется на колонне», - рассказал командир вертолета Иван.

Ранее «Звезда» показала документы ВСУ, изъятые российскими военнослужащими в Харьковской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов