В «Алмаз-Антей» работают над усовершенствованием крылатой ракеты «Калибр»
Российский концерн «Алмаз-Антей» приступил к работам по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» Ян Новиков.
«Естественно, работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», - заявил Новиков в интервью изданию «Национальная оборона».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что ударом ракет «Калибр» в рамках специальной военной операции уничтожены до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное.