ОПК В «Алмаз-Антей» работают над усовершенствованием крылатой ракеты «Калибр» Алексей Курильченко Планируется улучшить летно-технические характеристики ракеты и повысить эффективность ее боевого применения. © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости Читайте нас на: Российский концерн «Алмаз-Антей» приступил к работам по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр». Об этом сообщил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» Ян Новиков. «Естественно, работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», - заявил Новиков в интервью изданию «Национальная оборона». Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что ударом ракет «Калибр» в рамках специальной военной операции уничтожены до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика