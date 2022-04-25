Средства ПВО ВС РФ сбили 13 украинских беспилотников и ракету комплекса «Точка-У»

Кроме этого, в оборонном ведомстве России сообщили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» уничтожил 18 снарядов вражеской реактивной системы залпового огня.

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Российские силы противовоздушной обороны за ночь поразили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, была также уничтожена украинская ракета комплекса «Точка-У».

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбиты украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня», - заявил Конашенков на брифинге.

Также представитель Минобороны сообщил, что за ночь российские Вооруженные силы нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по шести военным объектам Украины. Были уничтожены опорные пункты, скопления войск ВСУ и склады боеприпасов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов