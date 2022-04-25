МО РФ: высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть военных объектов Украины

В оборонном ведомстве России уточнили, что поражение произошло в течение прошедшей ночи. Поражены три опорных пункта и места сосредоточения войск, а также три склада боеприпасов.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны РФ

За ночь российские Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по шести военным объектам Украины. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, были уничтожены опорные пункты, скопления войск ВСУ и склады боеприпасов.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины. В том числе три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области», - заявил Конашенков.

Также представитель оборонного ведомства сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 56 военных объектов Украины. Среди них - 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов