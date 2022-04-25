Ракетные войска ВС РФ нанесли 19 ударов по украинским войскам и инфраструктуре

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что были уничтожены 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей Украины, а также более 240 человек личного состава.

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В Минобороны России рассказали о действиях ракетных войск в ходе спецоперации на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны, и три склада боеприпасов. Поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заметил он.

Конашенков добавил, что были уничтожены 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей Украины, а также более 240 человек личного состава.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил об успехах оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ. По его словам, поражены еще 56 военных объектов Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов