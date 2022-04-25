В Москве пройдет ночная тренировка мехводов и старших парадных расчетов к Параду Победы

В оборонном ведомстве России уточнили, что предстоящая сегодня тренировка парада состоится без привлечения техники. При этом для автотранспорта временно будет перекрыто несколько улиц в центре Москвы.

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Тверская улица Москвы

Сегодня в 21.00 по московскому времени в столице пройдет ночная тренировка механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны к Параду Победы. В оборонном ведомстве России уточнили, что тренировка состоится без привлечения техники.

«В ходе тренировки экипажи механизированной колонны проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники», - говорится в сообщении.

В ходе тренировки на Тверской улице и Манежной площади экипажам покажут места остановки техники. Ими будет совершен марш в составе пеших колонн на Красную площадь в порядке прохождения техники, как это произойдет 9 мая.

В Минобороны России предупредили, что на время проведения мероприятия для автотранспорта будут перекрыты некоторые улицы в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что на тренировках Парада Победы в Подмосковье задействовано 11 000 военнослужащих.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов