В Москве пройдет ночная тренировка мехводов и старших парадных расчетов к Параду Победы
Сегодня в 21.00 по московскому времени в столице пройдет ночная тренировка механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны к Параду Победы. В оборонном ведомстве России уточнили, что тренировка состоится без привлечения техники.
«В ходе тренировки экипажи механизированной колонны проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники», - говорится в сообщении.
В ходе тренировки на Тверской улице и Манежной площади экипажам покажут места остановки техники. Ими будет совершен марш в составе пеших колонн на Красную площадь в порядке прохождения техники, как это произойдет 9 мая.
В Минобороны России предупредили, что на время проведения мероприятия для автотранспорта будут перекрыты некоторые улицы в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что на тренировках Парада Победы в Подмосковье задействовано 11 000 военнослужащих.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов