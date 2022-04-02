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США выделят Украине 300 миллионов долларов в качестве «военной помощи»

Виталий Музыка
04:24 02.04.2022
США продолжают работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам новые возможности, говорится в заявлении Пентагона.
США выделят Украине 300 миллионов долларов в качестве «военной помощи»
© Фото: pixabay.com
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Вашингтон направит до 300 миллионов долларов США на поддержание обороноспособности Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби

«Министерство обороны выделит до 300 миллионов долларов США, чтобы поддержать способность Украины защищать себя», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечено, что США выделили Украине более 2,3 млрд. долларов в виде помощи в области безопасности с начала президентского срока Джозефа Байдена. С момента начала спецоперации РФ выделено более 1,6 млрд. 

Ранее сообщалось, что власти США доставили Украине первую часть на $800 миллионов в рамках крупнейшего пакета помощи, который подразумевает три аналогичные поставки.

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