СМИ: Уилл Смит отказался от членства в Киноакадемии США после инцидента с Крисом Роком
Американский актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США из-за инцидента на церемонии вручения “Оскара”, когда Смит ударил ведущего Криса Рока. Об этом сообщает издание Deadline cо ссылкой на заявление актера.
«Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными... Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук», - цитирует издание слова Смита.
По словам Смита, он обидел Рока и его семью, присутствующих на церемонии, публику во всем мире.
«Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», - сказал актер.
Ранее сообщалось, что Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар», который пошутил о прическе супруги актера.