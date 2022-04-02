СМИ: Уилл Смит отказался от членства в Киноакадемии США после инцидента с Крисом Роком

Уилл Смит заявил, что примет все последствия за свое поведение.

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Американский актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США из-за инцидента на церемонии вручения “Оскара”, когда Смит ударил ведущего Криса Рока. Об этом сообщает издание Deadline cо ссылкой на заявление актера.

«Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными... Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук», - цитирует издание слова Смита.

По словам Смита, он обидел Рока и его семью, присутствующих на церемонии, публику во всем мире.

«Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», - сказал актер.

Ранее сообщалось, что Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар», который пошутил о прическе супруги актера.