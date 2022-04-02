Нуланд посетит пять европейских стран, где обсудит ситуацию на Украине
Визиты в пять стран рассчитаны на 2-9 апреля, говорится в сообщении Госдепа.
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Заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд прибудет с визитом в некоторые европейские страны, чтобы обсудить ситуацию на Украине.
«Нуланд 2-9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, чтобы укрепить двусторонние отношения и подчеркнуть единство в поддержке Украины», - цитирует релиз Госдепа РИА Новости.
Отмечено, что в ходе визитов Нуланд намеревается обсуждать с коллегами ответ на действия России.
Ранее Нуланд заявила, что США в ситуации вокруг Украины стремятся нанести России «стратегическое поражение».