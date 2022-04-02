В стране и мире Нуланд посетит пять европейских стран, где обсудит ситуацию на Украине Виталий Музыка Визиты в пять стран рассчитаны на 2-9 апреля, говорится в сообщении Госдепа. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Global Look Press Читайте нас на: Заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд прибудет с визитом в некоторые европейские страны, чтобы обсудить ситуацию на Украине. «Нуланд 2-9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, чтобы укрепить двусторонние отношения и подчеркнуть единство в поддержке Украины», - цитирует релиз Госдепа РИА Новости. Отмечено, что в ходе визитов Нуланд намеревается обсуждать с коллегами ответ на действия России. Ранее Нуланд заявила, что США в ситуации вокруг Украины стремятся нанести России «стратегическое поражение». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика