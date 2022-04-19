Мишустин обязал банки предоставлять полную информацию об ипотечных кредитах

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Выдавая ипотеку, банки обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита», - отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что банки будут вынуждены более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков, ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия.

Ранее ПСБ анонсировал обновленную программу по военной и гражданской ипотеке с господдержкой, в рамках которой будет действовать льготная ставка 9,5% на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России.