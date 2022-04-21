Материалы следствия: как украинские боевики расстреляли мирных жителей на остановке в Донецке

Украинские националисты обстреляли остановку на западе города, где люди ждали общественный транспорт. От разрыва мины троллейбус насквозь пробило осколками. Тела погибших лежали в салоне и на остановке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Восемь взрывов унесли жизни 15 человек в Донецке. Люди просто стояли на остановке, кто-то садился в транспорт, когда прилетели украинские снаряды. Все произошло в 2015 году. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Донецк. 8.30 утра по киевскому времени. Боевики начали преднамеренную атаку на мирных жителей города. 22 января 2015 года стал одним из самых кровавых дней в Донбассе.

Украинские силовики обстреляли остановку на западе Донецка, где люди ждали общественный транспорт. От разрыва мины троллейбус насквозь пробило осколками. Тела погибших лежали в салоне и на остановке.

Один из ударов пришелся на трамвайные пути. Снаряды попали в крышу котельной, частные дома. Осколки повредили автомобиль. Водитель погиб. Всего прогремело восемь взрывов. Волной в ближайших домах выбило стекла. Жертвами теракта стали 15 человек, больше 20 получили ранения.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.