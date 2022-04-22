Огневые точки, техника и боеприпасы: МО РФ сняло с коптера оставленный ВСУ укрепрайон

Националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов.

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Минобороны России сняло с коптера оставленный украинскими вооруженными силами укрепрайон. Как сообщили в МО РФ, подразделение украинских националистов, которое не пожелало добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций.

«Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Было отмечено, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.