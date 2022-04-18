«Хаммеры» не помогли: что оставили после себя сдавшиеся морпехи ВСУ в Мариуполе

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал мешанину техники, обломков и воронок на металлургическом комбинате имени Ильича, где находились позиции украинских морпехов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Территория металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе очищена от украинских морпехов, но при этом хранит на себе следы их пребывания. Впечатления от увиденного описал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Здесь находится заводской автопарк, вот на той стороне сгоревшие грузовики, а здесь, на стоянке, пять автомобилей "Хаммер". Вот этот сохранился лучше всего. Они попали под удар и, видимо, просто не успели никуда выехать», - прокомментировал корреспондент.

Воспользоваться ими то ли не смогли, то ли не захотели. Украинские морпехи с комбината Ильича массово сдавались в плен, остальные были уничтожены. Украинским националистам из полка «Азов»* терять нечего.

Сейчас предприятие «Азовсталь», которое они удерживают в Мариуполе, остается последним укрепрайоном украинских радикалов.

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке киевским режимом провокаций с многочисленными жертвами, которые должны пройти в пяти украинских областях.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.