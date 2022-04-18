Армия Армия Ситуация в Мариуполе ТЕГИ

«Хаммеры» не помогли: что оставили после себя сдавшиеся морпехи ВСУ в Мариуполе

Павел Кольцов
14:31 18.04.2022
Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал мешанину техники, обломков и воронок на металлургическом комбинате имени Ильича, где находились позиции украинских морпехов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Территория металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе очищена от украинских морпехов, но при этом хранит на себе следы их пребывания. Впечатления от увиденного описал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Здесь находится заводской автопарк, вот на той стороне сгоревшие грузовики, а здесь, на стоянке, пять автомобилей "Хаммер". Вот этот сохранился лучше всего. Они попали под удар и, видимо, просто не успели никуда выехать», - прокомментировал корреспондент.

Воспользоваться ими то ли не смогли, то ли не захотели. Украинские морпехи с комбината Ильича массово сдавались в плен, остальные были уничтожены. Украинским националистам из полка «Азов»* терять нечего.

Сейчас предприятие «Азовсталь», которое они удерживают в Мариуполе, остается последним укрепрайоном украинских радикалов.

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке киевским режимом провокаций с многочисленными жертвами, которые должны пройти в пяти украинских областях. 

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:21 В стране и мире
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях семьям пограничников
15:17 В стране и мире
Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике
15:04 В стране и мире
Власти Молдавии исключили вероятность предоставления военной помощи Киеву
14:53 Армия
Видео
Арсенал в подвалах: как комбинат Ильича в Мариуполе стал складом боеприпасов украинских морпехов
14:45 В стране и мире
Лукашенко сообщил о задержании 35 ортопедов-травматологов
Популярное
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.