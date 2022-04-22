Великобритания выдала «Газпромбанку» и его «дочкам» лицензию на платежи за газ

Отмечается, что этот документ касается контрактов, которые были подписаны до 21 апреля, и действует до 31 мая.

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Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании выдало лицензию «Газпромбанку» или его дочерним компаниям, которая позволяет получать платежи за поставку газа в Евросоюз.

Отмечается, что этот документ касается контрактов, которые были подписаны до 21 апреля, и действует до 31 мая. Британские власти пояснили, что выдали лицензию с целью обеспечить доступность газа в Европейском союзе.

Напомним, что 20 марта Лондон ввел санкции против нескольких российских кредитных организаций, в том числе «Газпромбанка», который задействован в схеме оплаты газа в рублях. Платить за топливо в российской валюте страны Евросоюза отказываются.

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции, введенные странами ЕС против Москвы, не имеют законных оснований, Европа рано или поздно должна будет компенсировать вред, нанесенный экономике России. Также, по его словам, государства ЕС постоянно воруют у РФ запасы топлива.